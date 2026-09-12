Wenn Kitty, Daisy und Lewis Durham, drei Geschwister aus dem Londoner Stadtteil Kentish Town, musizieren, dann nehmen sie uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

Mit ihrem Stil aus Swing, Blues, Country, Bluegrass und Rock’n’Roll kommen die drei mit ihrer Band im Oktober nächsten Jahres für acht Konzerte nach Deutschland, um für unvergessliche Konzertmomente zu sorgen und dabei ihr neues Album live vorzustellen, auf das der Fan neun lange Jahre warten musste.

Seit ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2008 changieren KITTY, DAISY & LEWIS gekonnt zwischen den Jahrzehnten. Zu ihren musikalischen Helden gehören seit ihrer – durch Musik aus dem Elternhaus stark geprägten – Kindheit unter anderem Louis Armstrong, Nina Simone, Ray Charles, Sam Cooke oder Rufus Thomas. Auf dem Album, welches – wie auch alle Nachfolger – mit Equipment aus der damaligen Zeit aufgenommen wurde, finden sich zahlreiche Interpretationen der Klassiker ihrer Helden wieder, ebenso wie eigene Produktionen der Geschwister. Die Geschwister sind allesamt Multiinstrumentalist*innen und schaffen unter anderem durch den Einsatz von Kontrabass, Posaune, Akkordeon oder Mundharmonika ein vielfältiges Klangbild ihrer Musik.