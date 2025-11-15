Kiwanis Benefizkonzert - Gospelicious

Mitreißende Rhythmen, begeisternde Stimmen und Gänsehaut-Garantie – das ist GOSPELICIOUS, der Landesgospelchor Baden-Württemberg!

Karten gibt es hier: https://www.yesticket.org/events/de/kiwanis-club-tauberfranken/

Der KIWANIS-Club Tauberfranken freut sich, für das diesjährige Benefizkonzert am Samstag, den 15. November 2025, ein musikalisches Highlight der Extraklasse ankündigen zu dürfen: GOSPELICIOUS, der erste und bislang einzige Landesgospelchor der Bundesrepublik, kommt ins Kloster Bronnbach!

Seit seiner Gründung im Jahr 1994 begeistert der Auswahlchor mit jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Baden-Württemberg das Publikum bei nationalen und internationalen Auftritten. Fernseh- und Rundfunkproduktionen, CDs und Songbooks belegen die außergewöhnliche Qualität dieses Ensembles.

Freuen Sie sich auf ein energiegeladenes Gospelkonzert im Wechselspiel aus gefühlvollen Balladen, kraftvollen Call & Response-Passagen und dem einzigartigen Sound einer vierköpfigen Live-Band. Unter der Leitung von Jörg Sommer präsentieren Chor und Solist:innen sowohl eigene Kompositionen als auch Klassiker der Gospelmusik in frischem, modernen Gewand.

GOSPELICIOUS verbindet die spirituelle Kraft der Gospelmusik mit zeitgemäßer musikalischer Vielfalt – ein Konzert, das berührt, begeistert und verbindet!

Erleben Sie dieses besondere Musikereignis im festlichen Ambiente des Bernhardsaals im Kloster Bronnbach.

Eintrittskarten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim, bei Buchheim/Schöningh in Wertheim sowie über unsere Seite sind bald erhältlich.