Das 23. Seifenkistenrennen um den KIWANIS CUP 2018 findet in diesem Jahr am 08. Juli statt. Am WM freien Sonntag startet das Würzburger Sommermärchen wie gewohnt auf der traditionellen Rennstrecke in der Wittelsbacherstraße. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Christian Schuchardt freuen wir uns auf das diesjährige Rennen und laden hiermit herzlich ein zur aktiven Teilnahme. Wer schon einmal dabei gewesen ist kennt die spezielle Rennatmosphäre in derWittelsbacherstraße und das besondere Flair dieser Veranstaltung.In 6 Wertungsklassen werden sich Seifenkistenpiloten im Alter ab 8 Jahren den Besuchern präsentieren und ihre schnellsten Fahrer/innen ermitteln. Ausgefahren werden Siegerpokale für die Würzburger Stadtmeisterschaft, die jeweilig schnellsten in ihrer Wertungsklasse sowie ein Pokal für das schnellste Team der Würzburger Schulen. Prämiert werden die schönsten Seifenkisten, eine Auszeichnung für die kreativsten und phantasievollsten Konstrukteure.Für alle Seifenkistenfreunde gibt es vom FB Jugend und Familie auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Angebot: Für Interessenten, die noch keine Kiste haben, aber gerne am Rennen teilnehmen wollen, bietet der FB Jugend und Familie Seifenkisten an, die zum Mitfahren geeignet sind. Die Kisten können in Eigenregie hergerichtet werden.