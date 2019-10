× Erweitern Albert Scheib, Kiwanis Club Künzelsau e.V. Flyer Kiwanis Jubiläums- und Benefizkonzert mit Chor Belcanto

mit dem beliebten Chor Belcanto. Sämtliche Erlöse aus dem Benefizkonzert und der Bewirtung werden vom Kiwanis Club Künzelsau e.V. an den Förderverein Bildungszentrum Niedernhall gespendet.

Samstag, 26.10.2019 Bürgerzentrum Langenbachtal Weißbach

Einlass: 18.30 Uhr · Beginn: 20.00 Uhr

Karten im Vorverkauf: 13,–€

Erhältlich beim Ticket-Service Brückbauer in Künzelsau, bei „um’s Eck“ in Weißbach und bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG, Geschäftsstellen Ingelfingen und Niedernhall. Karten an der Abendkasse: 15,–€