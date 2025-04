Klänge der Schöpfung - Musikalische Nachahmung im Barock

Unter diesem Titel verbirgt sich ein Konzert mit Werken der Barockzeit für Violine und Cembalo, in welchem allerlei Tiere musikalisch nachgeahmt werden.

Dies passt insofern gut in die Bad Mergentheim Klosterkirche, als darin der franziskanische Geist seit Jahrhunderten lebendig ist. Franziskus ist bis heute bekannt als Freund und Bewahrer der Schöpfung Gottes in all ihren Facetten der Tier- und Pflanzenwelt. Aus den Klängen der Natur, v.a. mancher Tiere, haben schon in der Barockzeit Komponisten wie L. Daquin, J.v. Eyck, H. Schmelzer, H.I.F. Biber u.a. ihre musikalischen Ideen bezogen.

Mit Dr. Bernhard Moosbauer (Kirchheim/Teck) an der Violine und KMD Michael Müller (Bad Mergentheim) am Cembalo musizieren zwei Künstler, welche schon des Öfteren mit ausgesuchten Programmen in Bad Mergentheim und der Bergkirche Laudenbach die Zuhörer erfreut haben. Welche Tiere nun in diesem Konzert zu hören sind, wird noch nicht verraten es wird auf jeden Fall amüsant und spannend.