Klaffkowski - die Comedy Hour

Die neue Stand Up Comedy in Tübingen!!

Die Comedians Sandra Jankowski und Frank Klaffke bringen ihre besten Gags und spielen ihre brandneuen Nummern.

Mal wieder eine Stunde so richtig Ablachen- was brauchen wir in diesen Zeiten dringender?

ES GIBT ENDLICH WIEDER STAND UP COMEDY LIVE AUF DER BÜHNE!

Dauer 1 Stunde ohne Pause. Der EINTRITT ist FREI, Spende erwünscht.

Selbstverständlich funktioniert das alles nur mit einem SICHERHEITSKONZEPT, weil die Gesundheit aller immer im Vordergrund steht.

Bitte kommt mit Nasen- und Mundbedeckung um euch am Veranstaltungsort zu bewegen zu bewegen.