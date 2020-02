Herzliche Einladung in die Sülchenkirche in Rottenburg. Annette Steck liest aus ihrem Buch "Hineingeworfen in das Mehr des Lebens". Die Texte werden mit Klangschalen (Christina Deutschle) untermalt und mit Orgelmusik (Christina Kuttler) interpretiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.