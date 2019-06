Klären statt kämpfen

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Konflikte besser lösen können - aus der Reihe Kompetent fürs Engagement.

Konflikte kommen überall vor- in uns selbst, im Privatbereich, am Arbeitsplatz oder im Ehrenamt. Sie sind unbequem, störend und oft beängstigend, können aber auch klärend und belebend sein. Menschen haben individuelle Konflikstile. Wie kann man die Konflikte lösen? In dem man darüber spricht. in diesem Seminar erfahren Sie, wie man Konflikte im Alltag am besser lösen kann.

Referent: Guido Ingendaay, Coach für integrative Persönlichkeitsentwicklung (Alexander-Technik, personzentrierte Kommunikation, TZI)

Anmeldung: buergerengagement@moessingen.de