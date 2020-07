KlaffKowski- die Comedy Hour

am Freitag, 31.07.20 um 20.00 Uhr im Vorstadttheater Tübingen

Lust auf Live-Kultur? Die neue Stand-Up Comedy Reihe in Tübingen - natürlich mit Abstand und Sicherheitskonzept. Die Comedians Sandra Jankowski und Frank Klaffke bringen ihre besten Gags und spielen ihre brandneuen Nummern. Was brauchen wir in diesen Zeiten dringender als ein Lachen?

Endlich wieder Stand-Up Comedy live auf der Bühne!

Ort: Vorstadttheater Tübingen, Katharinenstraße 28, 72072 Tübingen

Dauer 1 Stunde ohne Pause. Der EINTRITT ist FREI, Spende erwünscht.

Selbstverständlich funktioniert das alles nur mit einem SICHERHEITSKONZEPT, weil die Gesundheit aller immer im Vordergrund steht.

Bitte kommt mit Nasen- und Mundbedeckung um euch am Veranstaltungsort zu bewegen zu bewegen.

Wenn ihr am Platz sitzt, könnt ihr die Maske abnehmen.

- Zwischen den Sitzplätzen gibt es einen Mindestabstand.

- Desinfektionsmittel ist vor Ort.

- Bitte reserviert, da wir nur begrenzte Plätze haben. Keine Abendkasse.

Reservierung per mail unter klaffkowski-comedy@gmx.de

Bitte angeben: Name, Anzahl der Karten, und ob ihr zusammensitzen könnt.

Wir schicken euch eine Bestätigungs-Mail.

Falls ihr absagen müsst, unbedingt melden, damit andere eine Chance haben.

Wir freuen uns riesig auf euch!

Sandra Jankowski & Frank Klaffke

https://www.facebook.com/KlaffKowski/

klaffkowski-comedy@gmx.de