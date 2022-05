Beziehungen zwischen Brüdern sind speziell. Von Kindesbeinen an schwingt das familiäre Pendel zwischen Wettbewerb, Bewunderung, Wut und Liebe hin und her.

Das ist auch bei Michael und Stefan Heinrich von KLAN nicht anders. Geprägt von diesem Pendel, bahnen sich die Brüder zwischen urbanem Puls, elektronischen Fragmenten, Indie-Ästhetik und großen Melodien ihren ganz eigenen Weg durch den Pop-Kosmos. Dass sie mit ihren intelligenten, kritischen und selbstbewussten Texten über Politik, Gesellschaft und Umwelt zum Zentrum der zeitgenössischen Popkultur gehören, ist spätestens seit ihrem 2018 veröffentlichten Debütalbum „Wann hast du Zeit?“ sicher.

Zeitlich versetzt gab es im Jahr 2020 zwei Veröffentlichungen von KLAN, die ganz im Zeichen des Gegensatzes stehen. Das erste veröffentlichte Halbum ist die „Winterseite“ (VÖ: 21.02.20). Der Name bezieht sich nicht nur auf die Jahreszeit, sondern ist auch als innerer Zustand zu verstehen, der uns alle betrifft. Das zweite Halbum heißt „Sommerseite“ und verbindet all das, was die Brüder Michael und Stefan ausmacht (VÖ: 11.09.20). Zwischen großer Pop-Geste und unverbesserlichem Indie-Herz entstanden Songs von Zuversicht, Liebe und Idealen. Mit spielerischer Selbstsicherheit verknoten KLAN verschiedenste Einflüsse zu einem aufregenden Gesamtwerk, das ihre ganz eigene Handschrift trägt und mit Leichtigkeit überrascht. In absoluter Do-It-Yourself-Manier werden dabei alle Songs von Stefan auf einem genrefreien Spielplatz produziert, auf dem sich auch Vocalist Michael austobt. Sowohl Texte als auch Intonation sind bewusst intensiver und extremer als je zuvor hervorgehoben, ohne dabei vorlaut zu provozieren.

Nach Support-Shows für Künstler/innen wie Bosse, Elif, Mine, den Leoniden oder Sophie Hunger und ihrer eigenen Headline-Tour in 25 Städten, werden KLAN in vierköpfiger Besetzung auf der Zwei Seiten Tour dieses Kontrastprogramm auf die Bühne übertragen.