Klang. Bühne. Leinwand.

Die Feier geht weiter. Nach dem Geburtstag „5 Jahre KUBAA“ im vergangenen Jahr, startet der Aalener Kulturbahnhof am Samstag, 10. Oktober 2026, mit einem Tag voller Musik, Theater, Tanz und Kino in die neue Kultursaison.

Los geht es um 10 vor 10, mit einem 10-Stunden-Konzert, passend zum Termin - in Form eines Klaviermarathons, sowie eines sich anschließenden Jazzkonzerts mit Bolz & Knecht.

Am Abend steht die neue Herbstproduktion des Theaters der Stadt Aalen auf dem Programm, mit dem sich anschließenden Format "Theater trifft...". Außerdem Ballett, Kino, Spielwelten, Snacks und Drinks.