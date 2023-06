Klang der Bilder - Musik aus Kino, Film und Fernsehen

Filmmusik wirkt unterschwellig, man könnte fast meinen, sie wird komponiert, um überhört zu werden.

Doch erst die Musik weckt in den bewegten Bildern der Filme, TV-Produktionen, Serien, ja bis hin zum Werbespot die berührenden, teils unvergesslichen Emotionen.

Nicht zuletzt haben sich große Soundtracks unzertrennlich mit der Story, einzelnen Szenen oder wie beim „Main Title“ mit dem Film verbunden. Diverse Charaktere haben gar ihr Signature-Tune: man denke an Indiana Jones, James Bond oder an den Pink Panther. Große Komponisten wie John Williams, Hans Zimmer oder Ennio Morricone prägen das Genre auf beeindruckende Weise. Viele klassische Werke großer Komponisten sind zudem in unzähligen Filmen oder im Fernsehen benutzt worden. Hinzu kommen Kinofilme über Musikerbiografien, Musical- und Operettenfilme bis hin zum deutschen Schlagerfilm der 1950er und 1960er Jahre. Einen kleinen Auszug davon beleuchten wir mit dem diesjährigen Musikfest. Lehnen Sie sich zurück, holen Sie das Popcorn raus und schalten Sie ihr Kopfkino an.

17.30 Uhr Einlass – kulinarisches Angebot im Schlosspark

18.00 Uhr Konzerte zur Auswahl

19.00 Uhr Kulturelle Begegnungen und kulinarisches Angebot

21.15 Uhr Festkonzert mit Feuerwerk im Schlosspark