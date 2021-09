Musik ist in der Kraichgauer Kunstwerkstatt fast so wichtig wie Stift, Pinsel und Farben. Rhythmus und Melodie inspirieren die 10 Künstlerinnen und Künstler der Kraichgauer Kunstwerkstatt und lassen sie Pinsel, Kreide und Stift schwingen.

Zudem spielen sechs von Ihnen selbst ein Instrument. Somit lag eine Verbindung von Kunst und Musik in einer Ausstellung nahe. „Klang der Farbe“ zeigtvom 17.10. bis 14.11.2021 im Wasserschloss, neben konventionellen Bildern und Kunstobjekten, auch eigenwillig gestaltete E-Gitarren.Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am 17. Oktober, um 14 Uhr mit Klängen der Bluesband „El Mundo elegante“ eröffnet; Oberbürgermeister Freiwird die Gäste begrüßen.Bis einschließlich 14. Novemberist die Ausstellungdannjeweils sonntags von 14 Uhrbis 16 Uhr sowie in der Pause und nach den Auftritten der Bands, geöffnet. Der Eintritt ist frei.Lassen Sie sich ab dem 17. Oktober 2021 von Kunst und Musik in einer außergewöhnlichen Kunstausstellung im Wasserschloss mitreißen. An allen Öffnungstagen erwartet Sie ein besonderes musikalisches Highlight:

17.10.2021/ ab 14 Uhr/ El Mundo Elegante

Blues, wie man ihn schon lange nicht mehr hören konnte. Blues-Klassiker von Robert Johnson, Willie Dixon und Leadbelly treffen auf Modern Blues (Keb‘ Mo, Eric Bibb ...).Resonatorgitarren liefern sich Duelle mit E-Gitarren, Blues-Röhre im Dialog mit der Bluesharp und einfach alles, was ein Blues braucht.

24.10.2021/ ab 16.30 Uhr/ Die Chefs –unplugged!Die üblichen Verdächtigen! Songs, die man kennt und textsicher mitsingen kann folgen auf Evergreens, die man fast schon wieder vergessen hat. Und natürlich wird man den ein oder anderen Chefs-Klassiker zu hören bekommen.

31.10.2021/ ab 16.30 Uhr/ Bird Beat:Die Band versetzt ihre Zuhörer in die 60er und 70er Jahre, als Rockmusik noch jung war. Bird Beat gibt den Songs eine persönliche Note und kreiertso ihren eigenen Sound. "It beats you the bird out!" ;•)

07.11.2021/ ab 16.30 Uhr/ Kraichgau Overdrive:Selten sind die Konzerte der Kult-Bluesrock-Band geworden, aber für die Kraichgauer Kunstwerkstatt bringen sie wieder einmal „bright lights“ in die „big city“.

14.11.2021/ ab 16.30 Uhr/ BUFFALO HIGH Das größte Heidelberger Hardrock `n ́ Rolltrio seit der Sprengung des Krautturms!Gradlinig, authentisch, erdig und roh, Ecken & Kanten gepaart mit unbändiger Spielfreude, etwas Motorenöl und der richtigen Schaufel Dreck! Genau darum geht es bei BUFFALO HIGH, dem letzten echten Powertrio Süddeutschlands.

Eine Anmeldung für die Konzerte ist beim Kulturamt unter Tel. 07264/922-161 oder per E-Mail unter Kulturamt@badrappenau.de unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie vor Ort die jeweiligen Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Ausstellung/Veranstaltung. Beachten Sie auch unsere aktuellen Hinweise zur Ausstellung unter www.badrappenau.de. Dankeschön