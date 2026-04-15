"Klang und Stille"

Die Bedeutung von Stille im Alltag...

Das Seminar schaut auf die Bedeutung von Stille im oft lauten Alltag und die Entstehung von Klängen, um in Ruhe zu kommen oder Emotionen zu begleiten. Es bietet sich die Möglichkeit, den eigenen Körper beim Klingen von Mantras zu erleben und beim Tönen.

Stille im Innen und Aussen zu erzeugen und wahrzunehmen, begleitet uns durch den Tag.

Die Energie die beim Tönen entsteht zeigt Wirkung im ganzen Körper. Bewegungsübungen machen den Weg für die Stimme frei und lassen die Schwingungen im ganzen Körper fühlbar werden, auch Blockaden können so „gefunden“ und „hinaus geschwungen“ werden.

Die Dozentin, Anne Christine Kolodzick, gibt Ihr Wissen und Erfahrung weiter und geht auf Fragen und Wünsche ein. Sie ist Krankenschwester, Yogalehrerin und für Meditation und Klangheilung ausgebildet.