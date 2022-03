Klang und Wort zur Passionszeit

Im letzten Jahr war der künstlerische Abend in der Passionszeit ein großer Erfolg. Auch dieses Jahr setzen die Sopranistin Nora B. Hagen, der Cembalist Manuel Dahme und die Sprecherin Ute von Stockert Musik und Dichtung miteinander in Beziehung. Es erklingen Werke von Michel Richard de Lalande, dem Hofkomponisten von Ludwig XIV., und gegenwärtige Lyrik. Nora B. Hagen ist freiberufliche Sopranistin, lebt in Ludwigsburgund trat u.a. mit dem Figuralchor Stuttgart und dem Bachchor Ravensburg auf. Manuel Dahme spezialisierte sich im Gebiet der Alten Musik und arbeitet als freischaffender Cembalist und Kirchenmusiker. Die freiberufliche Schauspielerin Ute von Stockert ist regelmäßig am Theater tri-bühne zu Gast und überzeugt sowohl im Hörspiel als auch in Film und Fernsehen.