Klangagent Birthday w/Tennan

Tennan ist ein talentierter Neueinsteiger in der Welt von House und Techno mit ansteckendem Enthusiasmus und großer Hingabe an die Klangqualität. In Leeds studierte Tennan "Music-Tech" an der Beckett University, wo er seine elektronischen Fähigkeiten in der berüchtigten englischen Partystadt und auf Labels wie; VIVa MUSiC, Moon Harbour oder bei Elrow Music schnell ausbaute. Elektronische-Musik und Extase studiert hat unser Klangagent nächtelang im Bukowski und genau deshalb wird natürlich auch hier seine B-Day-Session zelebriert. Klangagent feiert B-Day mit einem XXL-Late-Night-Set und Alper sorgt für ein richtig cooles Warm-Up! Komm vorbei, habe Spaß und feier mit uns eine rauschende B-Day-Session bis in die frühen Morgenstunden.