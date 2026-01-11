KlangBrücken

Ein inklusives Konzert in Kooperation mit der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen.

Die Band City in the Galaxy und das Orchester präsentieren sich zunächst separat, bevor sie sich anschließend für gemeinsame Songs zusammenschließen.

Kooperation mit "Hier klingt's mir gut".

Ausgewählte Konzerte der Philharmonie Reutlingen werden begleitet von der bundesweiten Initiative "Hier klingt's mir gut". Gemeinsam setzen wir uns für mehr Teilhabe und Inklusion in der Musik ein. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, neue Begegnungen zu ermöglichen, das wirklich für alle offen ist. Musik kennt keine Ausgrenzung. Und gute Konzerte klingen dort am besten, wo sich alle Menschen willkommen fühlen.