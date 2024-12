Klangentspannung

W308 HW24 // L // Andrea Kleinmann

LIEGEN – LAUSCHEN – GENIESSEN – ENTSPANNEN Eine Stunde lang eintauchen in ein wohltuendes Feld aus Klang und Rhythmus, einem Klangbad für Körper, Geist und Seele, nach welchem wir uns gestärkt und wieder etwas mehr bei uns selbst fühlen. Zum Einsatz kommt eine Vielzahl an Instrumenten: Tambura, Gubal, Klangschalen, Harfe, Udu, Ocean Drum, Maultrommel, Sansula, Rahmentrommel, Koshi Bells und Glockenspiel. Der ideale Wochenausklang für alle, die sich in der Welt des Klangs eine kleine Auszeit nehmen möchten. 01.24.2025 // SO 18:00 - 19:15