Wir sind die Klangfabrik, ein aus dem Basshüttenteam in Esslingen entstandenes Kollektiv.

Und wir haben uns mit Herz und Seele an die Aufgabe gemacht, sämtliche elektronischen Sounds – von House über Techhouse, UK Garage bis hin zu Drum & Bass und Jungle – abzubilden und Fans der elektronischen Musik von nah und fern nach Esslingen in die Dieselstrasse zu locken.

Dort sorgen wir gemeinsam dafür, dass ihr nicht mehr still halten könnt und euch die Sounds durch die Körper bis in die Tiefen erreichen. Wir freuen uns auf eine volle Tanzfläche und einen Support für uns als Kollektiv, damit wir weiter wachsen können.