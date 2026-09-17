KlangFrühStück: Tom's Jazz & Fun

Zum vielfältigen Frühstücksbuffet mit Leckereien, die zum größten Teil aus kontrolliert biologischem Anbau aus unserer Region bezogen werden, präsentiert sich dieses Mal das Quartett Tom's Jazz & Fun.

Hervorragende Musiker aus Schwäbisch Gmünd und Wiesensteig, in einer interessanten Besetzung, die in verschiedene Genres des Jazz eintauchen. Ob Latin, Swing, Pop oder Gipsy - durch ihre vielseitige und authentische Spielfreude gestaltet die Band ein individuelles Klangbild, in dem auch die leisen Töne wirken. Solistisch sind sie ebenfalls mit viel Feingefühl und Können ausgestattet.

Besetzung

Tom Beisenwenger (Saxophon, Bluesharp), Isabel Kimmel (Violine), Thilo Schimmele (Gitarre) und Volker Held (Kontrabass)