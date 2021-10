Fil_Da_Elephant – Rap, HipHop

fil_da_elephant erzählt aus einem bewegten Leben mit guten und bitteren Momenten und vom Glauben auch in schweren Zeiten. Ob Festival, Gottesdienst oder Strafanstalt, Megaevent, HipHop Jam oder Workshop – fil und seine Crew finden den Weg in die Ohren und Herzen der Zuhörer. Auf der Bühne präsentieren sich fil und seine Jungs humorvoll, spontan, sympathisch. Sie verwandeln den Saal in ein unvergessliches Hip-Hop-Erlebnis.

Einlass: 19:30 Uhr, Start: 20:00 Uhr | www.elefantenhiphop.de

Reservierung: info@belinda-discothek.de oder: 0162-3398923 | 0176-43829579