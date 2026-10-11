Klangreise - Entspannung mit Klangschalen

Eine Klangreise - auch Fantasiereise genannt - ist eine geführte Entspannungsmethode, bei der die Teilnehmenden eingeladen werden, in innere Bilder und Vorstellungen einzutauchen.

Durch die Klänge der Klangschalen, durch Worte oder die Erzählungen entstehen individuelle Bilder, Gefühle und Assoziationen. Diese können dabei helfen, Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Perspektiven zu entwickeln und innere Ressourcen zu aktivieren. Ziel einer Klangreise ist es, für eine gewisse Zeit den Alltag loszulassen und in einen Zustand tiefer Entspannung zu gelangen. Gleichzeitig ist sie eine Einladung zum Innehalten - ein bewusster Moment der Ruhe, in dem man sich selbst besser wahrnehmen und neue Kraft schöpfen kann.