Klangschalen-Meditation für die Seele

Zeit, um dich wohlzufühlen, dich tragen und treiben zu lassen!

Die Klänge erreichen uns also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern gehen um einiges tiefer Durch diese “auditive Berührung” fällt es uns deutlich leichter, abzuschalten, runter- zufahren und tief zu entspannen. Die durch Klangschalen erzeugten Klänge und Vibrationen sind als Schwingung im ganzen Körper spürbar. Durch die Kraft der Klänge und der sanften Vibrationen harmonisieren sich Körper, Geist und Seele.