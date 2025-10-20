Klangspuren - 60 Jahre St. Marien

Konzert mit dem Blechbläserensemble "Brass Collection", dem Vokalensemble "Auftakt" und Ann-Kathrin Schneider.

Anlässlich der Benediction der St. Marien-Kirche und der ersten Eucharistiefeier vor 60 Jahren gestalten das Blechbläserensemble "Brass-Collection" und das Vokalensemble "Auftakt" ein gemeinsames Konzert, das in Texte, vorgetragen von Ann-Kathrin Schneider, eingebettet sein wird. Die drei Akteure laden Sie in die Kirche St. Marien ein, um zum Jahresende hin dieses Jubiläum nochmals zu würdigen und sich bereits in die bevorstehende Adventszeit einzustimmen.