Klangvorhang30 // Live: Future Jesus And The Electric Lucifer (D) & Thier (TÜ)

FUTURE JESUS & THE ELECTRIC LUCIFER

Was sind denn das für Typen und wie sehen die aus? Was hören wir da eigentlich? Und wieso hören und sehen wir überhaupt etwas? Ein paar nur scheinbar simple Fragen, mit denen wir uns gemeinsam mit FUTURE JESUS AND THE ELECTRIC LUCIFER auf eine Reise durchs menschliche Bewusstsein begeben. „Kosmo Cure“ heißt der unglaubliche Trip auf Vinyl, an dem Captain Future, Helge Schneider und C.G. Jung ihre helle Freude hätten. Dieses Album fiegt einem mächtig um die Ohren! Angetrieben von energischen und rafnierten Drumrhythmen, katalysiert durch pulsierende Synth- und E-Bässe, gesteuert von firrenden Synths und 80s Van Halen Reminiszenz Gitarrensoli brennt sich „Kosmo Cure“ in den auditiven Kortex. Die Band schießt durch ihr eigenes Multiversum und klingt dabei, als spielten Rush eine gelungene Mischung aus Kraut,Synthwave und Fusion. Die Songs geben sich ausgefallen und modern elektronisch, doch immer in nachvollziehbaren Arrangements mit klarer Rockattitüde. Abgerundet wird die instrumentale Quantenresonanz-Mischung durch Vocoder Roboterstimmen a la Daft Punk und Sci-Fi- Sprachsamples. Fertig ist das Synapsenfeuerwerk.

Seit 2015 fiegen FUTURE JESUS AND THE ELECTRIC LUCIFER munter durch die musikalische Weltraumgeschichte – ziel-, aber keineswegs hoffnungslos. An Board: Richard Eisenach (Bass, Synth, Voice), Florian Hoheisel (Guitar, Synth) und Tamon Nüßner (Drums).

Um eine möglichst alle Sinne verwirrende Erfahrung zu ermöglichen, feilt die Band zudem an ihrer ganz eigenen optischen Dimension, in der Monty Python im Tron Outft mit dem Millenium Falken durch das Weltall ballert. Auf ihrer musikalisch-mentalen Forschungsreise werden existenzielle Fragen erkundet – selbstverständlich mit der nötigen Dosis Selbstironie. Und um Raum, Zeit und Geist zu transzendieren und die Weltherrschaft endlich an sich zu reißen, wird feißig am „Kosmo Cure“ Rezept geforscht! Doch nach Aussagen der Band haben die Forschungsmittel (aka Neustart Kultur Fördergelder) bislang nur dazu gereicht, die Synergie aus Tief- und Leichtsinn endlich in angemessener Qualität auf Platte zu verewigen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger!

————————————————————–

THIER

Instrumanimal Kraut Hop

Mal wieder kniet man in Goldwäschermanier am musikalischen Gewässer, die Pfanne in leichte, gleichmäßige Drehbewegungen versetzt und gelegentlich geschüttelt. Herz, Hirn und Hand sind wohlig gelockert und ohne jede Erwartungsverspannung. Da huschen sie dir urplötzlich in den Sichertrog, die THIERe. Woher sie kommen und wie sie sich ihren Weg durch Schlamm, Sand und Kies zu dir bahnen konnten, bleibt unergründlich – ja geradezu unwahrscheinlich! Und doch sind sie tatsächlich da, strahlen dich an, beginnen zu tönen und verfangen sich wertvoll in Herz und Ohr der Goldsuchergemeinschaft.

Innerhalb der irdischen Lebensformen bilden die Tiere ein eigenes Reich namens Animalia. Innerhalb der überirdischen Musikformen bewegen sich die THIERe wirbelnd, schwebend und bisweilen schreitend durch eine eigene Ursuppe namens Instrumanimal Kraut Hop. Auf ihrer ersten selbstbetitelten EP klingt das schrill wie der Warnruf der Brüllaffen, summend wie die Tanzsprache der Honigbienen und mystisch wie Walgesang.

THIERe sind vielzellige Lebensformen, die einen wildklanglichen Stoff- und Energiewechsel betreiben. Sie ruhen auf breiten Bassbeinen, schlagzeugen mit stampfenden Füßen, vibrieren mit ihren schillernden Saiten und trompeten ihren langen Atem hinaus in die weite THIERwelt.