Klangvorhang31 // Live: Alois

„Art Pop der nicht nur durch instrumentelle Vielfalt und ein idiosynkratisches Songwriting auffällt, sondern darüber hinaus auch noch tanzbare Qualitäten vorweisen kann?

Alois kriegen das alles unter einen Hut und wirken dabei so entspannt wie ein Tag am Badesee. Irgendwie futuristisch und retro zugleich, manchmal auf den Millimeter genau produziert, dann aber auch wieder frei umher schwirrend sind die Songs des neuen Albums „Night Vision“ beseelt von balearischen Beats, Disco-Funk anno 1973 und schmeichelnden Bossa-Nova-Gitarren mit einem Hauch von Caribou und Daft Punk. Einen besseren Soundtrack könnte sich der Sommer kaum selbst schreiben. Drinks und gutes Essen mit Freunden, Abschalten und Zurücklehnen, einen Ort des Friedens finden – es reicht eine Platte von Alois aufzulegen, um sofort in Richtung Urlaub wegzudriften. „Psychedelic Dance-Pop“ nennen die Züricher das und beweisen immer wieder ein Händchen für sofort in Ohr und Beine übergehende Feel-Good-Vibes, mit denen sie nach allen Regeln der Kunst zu jonglieren wissen. Vor allem live ein Hochgenuss.“ (Reeperbahn Festival)

