KARKARA ist ein französisches Power Trio, das das für Garage Psych übliche fuzzige Riffing durch orientalische Tonskalen, treibende Synthie- und betörende Didjeridoo-Klänge erweitert.

Daraus entsteht eine wilde und tanzbare Mischung, die Ihre ZuhörerInnen in Ihren Bann zieht.

Auch wenn heute noch ein Geheimtipp, kann sich ihr einzigartiger Sound neben anderen Neo-/Garage/Heavy-Psych-Größen wie KING GIZZARD, The OH SEES, The WRS oder SLIFT sehen lassen.