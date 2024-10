Klangvorhang37 // Live: pistole

Echte drums, kein Computer, dafür aber jede Menge analoger Synths und mitunter psychodelisches Live-Video Processing…das alles performed von nur einem Menschen auf der Bühne.

Extrem dynamisch, progressiv, technoid mit leichter Punkattitüde, aber auch nicht zu verleugnende Einflüsse von Tangerine Dream und Klaus Schulze, lassen pistoles Live-Shows einen die unmittelbare Kraft und Energie von Bässen und Beats spüren.

Entstanden ist das Projekt bei einem Aufenthalt in Chicago, seither das zweite Zuhause von pistole und mit großem Einfluss auf den Sound. Zahlreichen DIY Touren führten das Projekt auf Roadtrips durch den mittleren Westen und die Ostküste der USA, nach Puerto Rico und bis zu regelmäßigen Shows in New York City, Detroit und Chicago, sowie durch Europa.

„Halb Mensch, halb Maschine verdrischt der Hamburger mit allen Extremitäten sein kleines Schlagzeug, dreht zeitgleich an Knöpfen und Reglern und pumpt die Bässe nach vorn – Anschnallen!“