Klangvorhang38 // Live: Flammer Dance Band

Flammer Dance Band, ein siebenköpfiges Ensemble aus Norwegen, ist auf die fesselnde Welt des psychedelischen Funks mit einer Anspielung auf die Funky-Ära der 1970er Jahre spezialisiert.

Die in Oslo ansässige Flammer Dance Band lässt sich von den tropischen Rhythmen der 70er Jahre inspirieren und liefert brennenden, rohen psychedelischen Funk. Aufgenommen bei Lyskestrekk Records in Hausmania, fängt die Band ihre tanzbaren, organischen Grooves live mit allen sieben Mitgliedern im Studio ein. Mit Wurzeln im Jazz, Club-DJing, Hip-Hop-Produktion und Tanz kreieren sie einen unverwechselbaren Sound, der sowohl gefühlvoll als auch düster ist. Die Gruppe ist für ihre energiegeladenen Live-Shows bekannt und tourte in den letzten Jahren durch Europa und Großbritannien. In einer Welt, in der Musik oft nach Glanz strebt, bietet Flammer eine authentische Reise zurück zu den organischen Wurzeln des Funk, mit einem ungefilterten Live-Erlebnis, geprägt von unerwarteten Momenten, Improvisation und einer elektrisierenden Atmosphäre.

Nach einem verrückten Jahr ständiger Tourneen von Januar bis Dezember, zu dem auch eine zweiwöchige Tätigkeit als Begleitband der ghanaischen Legende Funky Rob gehörte, kehrte die Flammer Dance Band voller spontaner Energie und Inspiration ins Studio zurück. Sieben Musiker drängten sich in eine heiße und verschwitzte Seelenhütte, um dem Funk nachzujagen. Nun veröffentlichen sie „Gynger“ – ein Album, das den rohen, dynamischen Geist ihrer gut geölten, psychedelischen Funk-Maschine einfängt.

Flammer Dance Band hat zuvor eine 7-Zoll-Single und zwei Alben veröffentlicht, „Flammer“ und „Dedikasjon Til Inspirsasjon“. In den letzten Jahren tourte die Band durch Europa und Großbritannien und trat zu Hause auf Bühnen wie Rockefeller und Blå auf und Parkteatret sowie auf Festivals wie Shambala und Smugglers im Vereinigten Königreich.

Die Tour wird präsentiert von

ByteFM & HHV.de

Unterstützt von:

Kulturförderung der Stadt Heilbronn