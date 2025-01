Klangvorhang39 // Live: Kolonel Djafaar

Mit KOLONEL DJAFAAR kommen unwiderstehlicher Groove, ansteckende Beats und die Kraft einer Big-Band-Bläsersektion zu uns.

Die aus Antwerpen stammende Band hat sich besonders mit ihren elektrisierenden Live-Auftritten sehr rasch eine Reputation erspielt, die weit über die Landesgrenzen reicht.

Die gängigste Beschreibung des Sounds der Belgier: Er ist eine Mischung aus Ethio-Jazz und Afrobeat. Aber es steckt noch viel mehr in Band mit der beeindruckenden Bläser-Frontline. Äthiopischen Einflüsse zeigen sich in den markanten pentatonischen Tonleitern, nigerianische in der kraftstrotzenden Verwendung der Blasinstrumente. Die Rhythmen wiederum sind eine dichte Mischung aus Yoruba- und Afro-Latin-Stilen, wie man sie von Größen wie Fela Kuti oder Mulatu Astatke kennt.

Doch besonders seit dem aktuellen Album „Getaway“ hört man das „Mehr“. Die Gitarren- und Synth-Linien zeigen starke Einflüsse aus Psycho-Surf-Rock, man wird an Ennio-Morricone-Spaghetti-Western erinnert, es finden sich Anklänge an Reggae, kubanischen Jazz, westafrikanische Tanzmusik und sogar ein verrückter Jahrmarktswalzer ist dabei.