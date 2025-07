Klangvorhang40 // Live: Dick Move

Die neuseeländischen Party-Punk-Agitator:innen DICK MOVE wurden 2019 in den Tiefen der Whammy Bar an der Karangahape Road gegründet und sind seither zu einer unverzichtbaren Stimme für all jene geworden, die entschlossen sind, Veränderungen in der Welt herbeizuführen.

„Wet“ ist das zweite Studioalbum der Band und enthält 13 aufrüttelnde und empowernde Tracks, die sich mit den schlimmsten Auswüchsen unserer Gesellschaft auseinandersetzen – von Vermieter:innen und Social-Media-Idiot:innen bis hin zu den harten Realitäten des Neoliberalismus und kapitalistischen Konkurrenzdenkens.

Dazu kommen ein paar Party-Hymnen und Lovesongs, untermalt von eingängigen Riffs und mitreißenden Hooks – ein kompromissloser Soundtrack geteilter Erfahrungen im modernen Zeitalter.

Freut Euch mit dem Klangvorhang auf eine energiegeladene Live-Show, wie Sie selten im Städele zu erleben ist. Das wird laut, wild und einfach nur toll!