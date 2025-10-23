Klangvorhang42 // Live: Future Jesus & The Electric Lucifer und District Five

Future Jesus & The Electric Lucifer.

Angetrieben von energischen und rafnierten Drumrhythmen, katalysiert durch pulsierende Synth- und E-Bässe, gesteuert von firrenden Synths und 80s Van Halen Reminiszenz Gitarrensoli brennt sich die Musik von Future Jesus & The Electric Lucifer in den auditiven Kortex. Die Band schießt durch ihr eigenes Multiversum und klingt dabei, als spielten Rush eine gelungene Mischung aus Kraut,Synthwave und Fusion. Die Songs geben sich ausgefallen und modern elektronisch, doch immer in nachvollziehbaren Arrangements mit klarer Rockattitüde. Abgerundet wird die instrumentale Quantenresonanz-Mischung durch Vocoder Roboterstimmen a la Daft Punk und Sci-Fi- Sprachsamples. Fertig ist das Synapsenfeuerwerk.

Seit 2015 fiegen Future Jesus & The Electric Lucifer munter durch die musikalische Weltraumgeschichte – ziel-, aber keineswegs hoffnungslos. An Board: Richard Eisenach (Bass, Synth, Voice), Florian Hoheisel (Guitar, Synth) und Tamon Nüßner (Drums).

District Five

District Five wandeln so gekonnt zwischen den Genrelinien hin und her, dass wir uns eigentlich zu keiner Kategorisierung hinreissen lassen wollen. Die vier Züricher – vorrangig Freunde, auch Bandmitglieder (und brilliante Musiker) legen auf ihrem dritten Studioalbum hier wieder mal eine kleine interne Revolution vor, wagen sich tiefer in den Raumklang hinein, bringen kristallklare Melodielinien.

Freut Euch auf reichhaltige Gitarren und Synth Sounds, komplexe Arrangements und viele Geschichten.

Weitere Infos auf klangvorhang.de/klangvorhang42