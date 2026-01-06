Klangvorhang44 // Live: Goblyns // Support: Der Film

GOBLYNS

Goblyns aus Amsterdam/Berlin verbinden auf meisterhafte Weise Funk, Soul, Krautrock und psychedelische Elemente. Ihr Sound lebt von mitreißenden, synkopierten Drum-&-Bass-Grooves und kraftvollen, fuzzgetränkten Riffs. Das meist instrumentale Trio – bestehend aus den Brüdern Liam und Francis Broek sowie ihrem langjährigen Freund Giovanni Votano, alle geboren und aufgewachsen in Gqeberha, Südafrika – machte 2023 mit seiner Debüt-EP This Is Spaghettification erstmals von sich reden.

Im Mai 2024 veröffentlichten sie über Crazysane Records ihr erstes Album Hunki Bobo, das von der Kritik begeistert aufgenommen wurde. Seitdem tourt die Band quer durch Europa und legte im Juni 2025 mit Three Sisters nach – einem weiteren eindrucksvollen Album, auf dem erstmals Francis’ sanfter Gesang zu hören ist.

Beeinflusst von Gruppen wie The Meters, W.I.T.C.H., CAN und Kikagaku Moyo, erschaffen diese Musikliebhaber einen unverwechselbaren Sound, der sich jeder Schublade entzieht. Ein drittes Album ist bereits für Anfang 2026 geplant.

https://goblynsband.com/

https://www.instagram.com/_goblyns_

https://www.youtube.com/@goblyns_official

Unterstützt von: Kulturförderung der Stadt Heilbronn

Weitere Infos auf https://klangvorhang.de/klangvorhang44