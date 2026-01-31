Klangvorhang45 // Live: Peki Momés

Peki Momés ist eine türkische Künstlerin, die in Deutschland lebt und erst 2024 zufällig mit dem Aufnehmen von Musik begann.

Gesegnet mit Stil und Intuition anstatt formaler Ausbildung, hat ihr frischer und kompromisslos authentischer Zugang zur Musik schnell die Herzen und Ohren vieler erobert. Seit ihrer Debüt-Single auf Mocambo Records ist Peki Momés zu einer kleinen Sensation sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organic Groove-Szene geworden. Der Turntablist DJ Koco spielte „Göc Mevsimi“ mehrfach in seinem Set, Iggy Pop kündigte „Rüya“ in seiner BBC-Show „Iggy Confidential“ an, und die zweite Vinyl-Single überraschte alle mit einer fesselnden türkischen Version von Marco Valles beliebtem „Estrelar“. Beide Singles waren schnell ausverkauft und befinden sich inzwischen in den Taschen von Tastemakern wie Coco Maria.

Die Musik von Peki Momés ist eine eklektische Mischung von Klängen aus dem globalen Underground, geschmackvoll produziert von Dustin Braun und einer Gruppe unglaublich talentierter Jazzmusiker. Dirty Disco, fuzziger Funk, anatolische Rare Grooves, experimentelle Synth-Sounds, Library Music und japanischer City Pop verschmelzen auf natürliche Weise mit ihrer unverwechselbaren Stimme und schaffen einen einzigartigen, ätherischen Outernational Sound, der ganz ihr eigener ist.

Umrahmt wird der Auftritt in Heilbronn vom leipziger DJ Kollektiv Organic Love Affair.

Weitere Infos auf klangvorhang.de/klangvorhang45