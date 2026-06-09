Klangvorhang47 // Live: Fomies // Support: Bongladen

Fomies nehmen uns mit auf eine epische musikalische Reise – entlang seltsamer Träume, sanfter Wiesen und wilder Bäche.

Diese intensive Reise bahnt sich ihren Weg durch unwegsames Gelände – getragen von einem kraftvollen, hypnotischen Fuzz-Sound, der Heavy Psych und die fiebrige Energie des Krautrock vereint.

Ihre Musik ist zugleich immersiv und unmittelbar – eine Einladung, außergewöhnliche Klanglandschaften zu erkunden.

Auf der Bühne überzeugt Fomies mit explosiven und hochenergetischen Performances. Mit ihrer rohen Energie haben sie bereits renommierte Festivals wie das Bad Bonn Kilbi, das Paléo Festival, das Relâche Festival sowie das legendäre Montreux Jazz Festival begeistert. Also: Zeit, die Koffer zu packen und Teil dieser Reise zu werden.

fomies.bandcamp.com

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Bongladen

Die Live-Shows von BONGLADEN sind laut, intensiv und voller Spannung. Mit viel Dynamik ziehen sie das Publikum unmittelbar in ihren Bann und lassen bewusst Raum für Interpretation. Zwischen Heavy-Psych, Stoner und Doom entsteht ein eigenständiger Sound, der sich je nach Raum, Publikum und Moment unterschiedlich entfaltet – mal drückend und düster, mal tranceartig und psychedelisch, mal roh und direkt.

bongladen.bandcamp.com

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Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Freien Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.

Unterstützt von:

Kulturförderung der Stadt Heilbronn