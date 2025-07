Klangwerkstatt Groovy Classic

Anda Grawert E-Violine & Loop Station.

Mit einer elektrischen Violine spielt Anda Grawert bekannte Stücke aus Klassik, Pop- und Folkmusik. Mithilfe einer Loop-Station kann sie live gespielte Sequenzen aufnehmen und wieder abspielen lassen, um so erneut etwas dazu zu spielen. Auf diese Weise verwandelt sich ein einziges Instrument in den Klang eines ganzen Ensembles. Die Kinder und Jugendlichen unterstützen diese Neuinterpretationen unter Anleitung durch rhythmisches Schlagen von Boomwhackers (Klangrohre aus Kunststoff). Das bringt Freude und Spaß am gemeinsamen Musizieren und weckt das Interesse an der Musik.

Konzert #49