Klappstuhl-Comedy

Voralbkomödiant Thomas Schwarz ist nun auch im Schwabenalter angekommen und betrachtet dies in seinem neuen abendfüllenden Solo-Programm „SCHWARZ wird WEISE“ auf seine humorvolle Art.

Er spricht übers Älterwerden und graue Haare, über Gesundheitschecks und Angst vorm Zahnarzt, über Gedächtnisprobleme und Versagensängste beim Memory mit seiner Nichte sowie über Klassentreffen und Reha-Aufenthalte. Es gibt also viel aus „Thomas‘ Welt“ zu hören: dem wahren Leben und seinen Auftritten. Dazwischen singt der schwäbische Mundartkünstler passende Lieder zum Alter und

parodiert auch wieder bekannte Stars der Musikszene.