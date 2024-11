Klara und die Mäuse entdecken die Weihnachtszeit: Eine Kamishibai-Erzählung für Kinder ab 4 Jahren

In der Vorweihnachtszeit gibt es für die Mäusekinder viel zu entdecken: Gemeinsam schmücken sie den wunderschönen Weihnachtsbaum, backen Süßes für den Knuspermarkt und erleben den Besuch der Nikomaus. Der Weihnachtsspaziergang führt die Mäusefamilie schließlich zu einer hell erleuchteten Scheune…Die Bilder zu der stimmungsvollen Geschichte von Ingrid Biermann und Katja Jäger befinden sich in einem hölzernen Kamishibai-Rahmen. Nimmt man das vordere Bild heraus, wird das nächste Bild sichtbar. Das Kamishibai hat einen hohen Aufforderungscharakter und regt die Kinder zum Erzählen an.

Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.