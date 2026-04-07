Klarheit im Chaos: Dein Lebensrad für Fokus und Balance in einer Welt voller Ablenkung

Fühlst du dich oft gestresst, überfordert und im Chaos der vielen Anforderungen gefangen? In einer Welt voller Ablenkungen verlierst du leicht den Blick für das Wesentliche, und deine Lebensbereiche laufen nicht mehr rund.

Bist du bereit, deine Lebensbereiche bewusst zu steuern und zu meistern?

In diesem Workshop nehmen wir das Konzept des Lebensrads als dein persönliches Steuerungsinstrument. Es hilft dir, alle wichtigen Bereiche deines Lebens zu harmonisieren: Beruflicher Erfolg, persönliche Gesundheit, zwischenmenschliche Beziehungen, finanzielle Freiheit und persönliche Entfaltung.

Wir verschaffen dir Klarheit darüber, wo du wirklich stehst, setzen neue Prioritäten und definieren die ersten, machbaren Schritte, damit dein Leben endlich wieder rund läuft und sich erfüllt anfühlt.

Ziel: Selbstbewusstsein und Klarheit, Balance in allen Lebensbereichen, Ziele setzen und Maßnahmen, Selbstdisziplin und Umsetzungskompetenz, Motivation und Verantwortung, Praktische Werkzeuge für den Alltag

Inhalt: Konzept des Lebensrads, 7 wichtigsten Lebensbereiche, Selbstmanagements und Techniken zur Ablenkungsreduktion, Werte- und Zielarbeit

Methoden: Trainer-Input, Geleitete Einzelreflexion, interaktive Übungen und Kleingruppenarbeit, Austausch und kollegiale Beratung sowie Formulierung persönlicher Aktionspläne