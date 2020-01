Klarinettenabend mit dem Duo Feudi-Miramonti

Das Duo Feudi-Miramonti gibt am Samstag, den 29.02.2020, um 19:30 Uhr einen Klarinettenabend im Wasserschloss Bad Rappenau. Der erste Teil des Abends ist farbenreichen, eingängigen Werken des zeitgenössischen Komponisten Martin Münch gewidmet. Nach der Pause erklingen aus den „Fantasiestücken“ für Klarinette und Klavier von Niels Wilhelm Gade der 1. und der 4. Satz sowie das Gran Duo Concertante op. 48 von Carl Maria von Weber.

Die zwei Italienerinnen Flavia Feudi (Klarinette) und Maddalena Miramonti (Klavier) haben sich während ihres Studiums am Mozarteum Salzburg kennengelernt. Schon von Anfang an haben sie sich musikalisch und menschlich so gut verstanden, dass sie ihre Zusammenarbeit begannen.

Wichtige musikalische Impulse erhielt das Duo durch Alois Brandhofer und Kostantin Bogino.

Das Duo zeichnet sich aus durch Hingabe und ausdrucksvolle Energie. Durch ihr Spiel zeigen die beiden Musikerinnen ihre eigenen Persönlichkeiten, die aber in einer musikalischen Einheit sich gemeinsam ausgestalten.

Das Duo widmet sich der klassischen, romantischen und zeitgenössischen Literatur, mit großem Interesse für und Begeisterung an neuen Kompositionen für diese Besetzung.