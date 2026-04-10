Klarinettenfest

Prof. Julius Kircher und Marion Potyka musizieren in der Reihe Magnificat Werke für zwei Klarinetten und Orgel (Michael Saum).

Hermine Baur-Ihle gibt geistliche Impulse.

Julius Kircher wurde 1981 in Heilbronn geboren. Er absolvierte sein Klarinettenstudium bei Eduard Brunner an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.

Noch während des Studiums erhielt er den 1. Preis beim 13. Walter-Gieseking-Wettbewerb in der Sparte Holzbläser, wurde Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie und spielte mehrfach auf dem Internationalen Musikfest Kreuth.

Nach Abschluss des Konzertreifestudiums wurde er in die Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks aufgenommen, anschließend erfolgte 2008 ein Engagement als stellvertretender Soloklarinettist der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Seitdem gastiert er regelmäßig als Soloklarinettist in bedeutenden Klangkörpern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem hr-Sinfonieorchester, dem Bayerischen Staatsorchester, dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn sowie dem Münchener Kammerorchester.

Marion Potyka ist eine in Heilbronn ansässige Klarinettistin, Musikpädagogin und Kulturvermittlerin. Sie ist eine feste Größe in der regionalen Musikszene, unterrichtet an der Städtischen Musikschule Heilbronn und ist als vielseitige Orchestermusikerin und Kammermusikerin aktiv. Sie spielt als Klarinettistin im Heilbronner Sinfonieorchester und ist Mitglied des Klaviertrios "VERTIKAL". Zudem leitet sie eigene Projekte wie den Klarinettenchor "Maripo". Sie leitet Musikprojekte an Schulen und engagiert sich stark für zeitgenössische Musik als 2. Vorsitzende des Förderkreises für Neue Musik