Klarinettentrio Schmuck - Von Klassik bis Jazz

Das „Klarinettentrio Schmuck“ – bestehend aus Sayaka Schmuck, Johann-Peter Taferner und Viviana Rieke – begeistert mit seiner einzigartigen Besetzung aus Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette sowie einer außergewöhnlichen klanglichen Vielfalt.

Von der Presse als „absoluter Hochkaräter“ gefeiert, zählt das Ensemble zu den besten Formationen seiner Art. Mit meisterhafter Beherrschung ihrer Instrumente und einer tiefen Leidenschaft für Kammermusik gelingt es den drei Künstlern, ihr Publikum immer wieder zu verzaubern. Ihre Auftritte zeichnen sich durch sprudelnde Spielfreude, einen magischen Dialog und ein harmonisches Zusammenspiel aus. Das Repertoire des Trios ist ebenso vielseitig wie faszinierend: Es reicht von Klassik über Filmmusik und Tango bis hin zu Jazz. Charmante Moderationen, die eine persönliche Verbindung zum Publikum herstellen, bereichern jedes Konzert und machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein Konzert des Klarinettentrios ist ein musikalisches Highlight, das keine Wünsche offenlässt.