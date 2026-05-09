Das "Klarinettentrio Schmuck" - bestehend aus Sayaka Schmuck, Johann-Peter Taferner und Viviana Rieke.

Begeistert mit seiner einzigartigen Besetzung aus Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette sowie einer außergewöhnlichen klanglichen Vielfalt. Von der Presse gefeiert, zählt das Ensemble zu den besten Formationen seiner Art. Die seltene Kombination ist eine Rarität auf der Kammermusikbühne. Mit meisterhafter Beherrschung ihrer Instrumente und einer tiefen Leidenschaft für Kammermusik gelingt es den drei Künstlern, ihr Publikum immer wieder zu verzaubern. Das Repertoire des Trios ist ebenso vielseitig wie faszinierend: Es reicht von Klassik über Filmmusik und Tango bis hin zu Jazz. Charmante Moderationen bereichern ihre Konzerte.