Klass!k Salon mit Jelena Seubert | „Amors Romanzen“

Unsere neue Reihe mit Jelena Seubert.

2x im Jahr werden wir tolle Gäste in Seuberts „Klass!k Salon“ begrüßen dürfen…

Zu Gast: Tvrtko Galić & Matthias Jacob

„(…) Hier sind Musik und Poesie einfach da, jeder Moment trägt den vorhergegangen in sich mit. Töne und Worte verschmelzen miteinander. Auf der Suche nach neuen Konzertformaten konnte die Violinistin Jelena Seubert (…) den Tübinger Literaturdozenten und Autor Matthias Jacob gewinnen. Es gibt Musik und Poesie im Duett.“ (Rüdiger Schwarz – Gäubote)

Nach dem Erfolg unserer „Augenbl!ck“ Konzerte möchten wir Sie nun im Mauerwerk zu „Amors Romanzen“ einladen. Wer sehnt sich nicht nach Liebe, Lust und Leidenschaft?

Das Violin-Duo Jelena Seubert und Tvrtko Galić sind Preisträger nationaler und internationaler

Wettbewerbe und erhielten zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Als gefragte Kammermusiker sind sie unter anderem zu Gast bei dem Rheingau-Festival, dem Klassikfestival Mecklenburg-Vorpommern und beim Heidelberger Frühling. Als Cousine und Cousin stammen sie aus einer Musikerfamilie und wurden im gleichen Jahr in Tübingen geboren. Nach Studien im In- und Ausland hat es beide wieder in ihre Heimat nach Süddeutschland gezogen. Während Jelena Seubert neben ihrer künstlerischen Tätigkeit auch als Geigenpädagogin an der Musik- und Kunstschule in Böblingen unterrichtet, ist Tvrtko Galić Geigenpädagoge an der Musikschule in Tübingen und als Solist und Orchestermusiker tätig.

Matthias Jacob hat Slawistik, Germanistik und Kunstgeschichte studiert und arbeitet als Dozent an der

Universität Tübingen, als Literaturübersetzer, Reiseleiter und Autor von Reiseführern. Schon immer

faszinierte ihn die Sprache, ihr Klang und ihre Musik. Wie die Musiker auf ihren Instrumenten, spielt er

gerne mit Worten und bringt sie in Texten zum Klingen, von denen mittlerweile mehrere publiziert wurden.

Passend zu den Texten von Matthias Jacob haben Jelena Seubert und Tvrtko Galić romantische Musikstücke ausgewählt, um dem Wort zu schmeicheln, verführerisch hinzugeben und Sie zu verzaubern. Lassen Sie sich an diesem Abend von Amor verführen.

Künstler:

Jelena Seubert und Tvrtko Galić (Violine),

Matthias Jacob (Texte)