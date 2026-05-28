Klassentreffen

Fürstlich Löwensteinische Hofmusik.

Seit 2012 gehört das Ensemble mit über zehn Konzertauftritten zum festen Bestandteil unseres Festivals. Gerade auch deshalb, weil es immer einen musikalischen Bezug zu Hohenlohe schafft und somit Heimatgeschichte zum Klingen bringt. Auch dieses Mal wird wieder eine Erstaufführung zu hören sein: Eine Partitha von Franz Heinrich Ehrenfried, der in Erlenbach bei Krautheim das Licht der Welt erblickt hat. Zudem erinnern zwei Werke von F.C. Neubauer und G.J. Vogler daran, dass diese beiden so unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten in Kloster Schöntal aufeinandergetroffen sind. Zentral steht aber das Jahr 1756. Es wird Wolfgang Amadé Mozart geboren, aber auch Johann Christoph Vogel, der in Paris als Opernkomponist erfolgreich war und Joseph Martin Kraus, der in Schweden nachhaltig gewirkt hat. Man spricht auch vom „fränkischen“ und „schwedischen“ Mozart. Und weil Carl Andreas Goepfert zahlreiche Werke des „echten“ Mozarts für Harmoniemusik arrangiert hat – so wie heute auch Auszüge aus der Zauberflöte – wird er auch der „Meininger Mozart“ genannt. — Im Anschluss an das Konzert können sie ein leckeres Frühstücksbuffet genießen.

Konzert #24