Klassik am Nachmittag

Der 1998 geborene Frédéric Otterbach stammt aus einer alteingesessenen Crailsheimer Familie und erlernte das Klavierspiel bei Margarete Hayer in der Jugendmusikschule der Horaffenstadt. Mittlerweile studiert er an der Hochschule für Musik in Würzburg und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht.

Nach Auftritten in Konzerthäusern u.a. in Hamburg und Bayreuth kommt er nun in den Crailsheimer Ratssaal und widmet das Konzert seinem Großvater.

Der junge Musiker verfügt über ein breites Repertoire, das er bei seinem Auftritt unter Beweis stellt. Der Bogen spannt sich von Beethovens Mondscheinsonate und Werken von Debussy, Arnold und Chopin bis hin zu Stücken aus dem Zyklus „Der kleine Prinz“. Komponist ist Professor Andras Hamary, Otterbachs Mentor in Würzburg.

Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musikstücken, Moderation und kurzen Lesungen.