Klassik am Weissenhof

Das Ensemble wurde 2022 gegründet, mit der Idee, in wechselnden Besetzungen Konzerte in Obersulm und Umgebung zu geben und dabei selten gehörte Werke in Originalbesetzung und in eigenen Bearbeitungen aufzuführen.

Das Repertoire reicht vom Barock über die Klassik zur Moderne. Dazu gehören Werke von Corelli, Purcell, Pepusch, Pergolesi, Haydn, Stamitz, Genzmer und andere. Programm Arcangelo Corelli (1653-1713) Sonate in d-moll aus op.4 Nr. 8 für 2 Flöten und B.c. Sätze: Preludio, Allemanda, Sarabanda Johann Gottlieb Graun (1698-1771) in F-Dur für 2 Flöten und B.c. Sätze: Adagio, Allegro non troppo, Allegro Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) Sonate Nr. 3 in G-Dur für 2 Flöten und B.c. Sätze: Moderato, Andantino, Fugato.Presto Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788) Sonate in E-Dur; Sätze: Allegro, Adagio di molto, Allegro assai PAUSE Joseph Haydn (1732-1809) Londoner Trio in C-Dur Sätze: Allegro moderato, Andante, Finale. Vivace Heinrich Klassen Marsch, 2 Flöten, Violoncello, Klavier Heinrich Klassen Walzer, 2 Flöten, Violoncello, Klavier Alexander Tscherepnin(1899-1977) Trio opus 56 für 2 Flöten und Violoncello Sätze: Prélude, Scherzo, Reverie, Dance DETAILS Besetzung: Christiane Lamb (Querflöte) Friederike Hälbich-Graf (Querflöte) Heinrich Klassen (Klavier) Nelya Herrlinger (Violoncello)