Klassik aus Wien - Klassik aus der Karibik

Zu den großen Komponisten der klassischen und romantischen Epoche zählen Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.

Beide Namen werden sofort mit der Stadt Wien in Verbindung gebracht. Beide Komponisten haben unserer Musikkultur bedeutende Werke hinzugefügt und waren auf ihre Art geniale Musiker, obwohl sie in der Musik eigentlich keine kompositorischen Neuerungen eingeführt haben. Wir hören im ersten Teil unserer Veranstaltung je eine Klaviersonate von Mozart und von Schubert.

Die Karibikinsel Kuba mit der Hauptstadt Havanna war von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis 1898 spanische Kolonie mit zehntausenden aus Afrika eingeschleppten Sklaven, die im Zuckerrohranbau schufteten. – Sie brachten aus ihrer Heimat aber auch afrikanisch-musikalische Eindrücke mit, die sich in der kubanischen Klassik niederschlugen. Im zweiten Teil des Abends werden wir Klavierstücke der Kubaner Manuel Saumell, Ignacio Cervantes und Ernesto Lecuona, dem bedeutendsten Komponisten der Insel, hören. Ergänzt wird die Sammlung durch Klavierstücke des mit der Karibik sehr verbundenen Louis Moreau Gottschalk aus New Orleans. Eingängige, zum Teil gehaltvolle, aber auch unterhaltsame Musik, die bei uns hier in Deutschland leider nur sehr wenig bekannt ist und noch weniger zur Aufführung kommt.

Walter Feederle gibt Erläuterungen zu allen Werken. Als leidenschaftlicher Klavieramateur geht er dabei nicht nur auf die musikgeschichtlichen Hintergründe ein, sondern er sagt auch etwas zu den technischen Voraussetzungen und zur Spielbarkeit für begeisterte Amateure.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine angemessene Spende für die Kulturarbeit der Volkshochschule wird gebeten.