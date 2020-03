Klassik in Bayern - Die Residenz- und Schlössertournee des Münchner Rundfunkorchesters

× Erweitern fpm/mierswa kluska Klassik in Bayern

Musik und Architektur gehen bei „Klassik in Bayern“, der ersten Residenz- und Schlössertournee des Münchner Rundfunkorchesters, eine wirkungsvolle Verbindung ein. Veronika Eberle, die Solistin der Konzerte in Bayreuth und Ansbach, präsentiert mit Mozarts Violinkonzert KV 216 eines der Vorzeigestücke für jeden Geiger sowie mit Beethovens Romanze in F-Dur eine anmutige Dreingabe, die bestens zu einem Mai-Abend passt. Und Mozarts Posthorn-Serenade – ein Werk von symphonischem Anspruch – bildet das prächtige Finale des Programms.

Veronika Eberle, Violine

Münchner Rundfunkorchester

Ivan Repušić, Leitung