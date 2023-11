Klassik - Doriana Tchakarova & Marit Bonerewitz: „In Weihnachtszeiten"

Über Weihnachten hat Hermann Hesse nicht nur in den Entwicklungen seiner Weltanschauung immer wieder nachgedacht und geschrieben, sondern auch im Spiegel der Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Er erlebte diese Katastrophen in den Schützengräben des ersten Weltkriegs sowie als im Nationalsozialismus totgeschwiegener Schriftsteller. Dies zeigt sich in seiner Arbeit am „Glasperlenspiel“, die ihm geistige Zuflucht vor dem zweiten Weltkrieg bot (wie das Tessin ihn physisch vor dessen Schrecken bewahrte).

Auch im 21. Jahrhundert tun sich zunehmend Abgründe auf, die wir vor kurzem nicht für möglich gehalten hätten! Hesses Gedanken zu Weihnachten sind deshalb gerade heute sehr aktuell und bieten zusammen mit der Musik Halt. In diesem Konzert mit Doriana Tchakarova, einer Reihe von exzellenten jungen Sängerinnen und Sängern und der Sprecherin Marit Bonerewitz, die ausgewählte Texte von Hesse vorträgt, können wir innehalten und hoffentlich mehr als einmal sagen: „Ich glaube, das war der Moment /den sicher jeder von euch kennt / in dem der Mensch zur Lieb' bereit / Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!"

(geändertes Programm!)